Eskişehir'de ihracat azaldı, ithalat arttı
ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nin (TÜİK) Haziran 2017 Dış Ticaret İstatistiklerine göre Eskişehir'in ihracatı azaldı, ithalatı ise arttı
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 1,6 azalarak 76 milyon 904 bin dolar, ithalat ise yüzde 2,9 artarak 2017 Haziran ayında 63 milyon 837 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülke genelinde ihracat 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolar, ithalat da yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti.
(İHA-Y)
31.07.2017 13:11:39 TSI
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