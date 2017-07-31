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Tütüncü'den ruhsat ücreti müjdesi



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ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü, inşaat firmalarına, ruhsat ücretine 2020'ya kadar zam yapmayacaklarının müjdesini verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, inşaat firmalarının temsilcileriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Sohbet toplantısına imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sağdur, İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Yıldırım, Kepez İlçesi Müteahhitler Derneği Başkanı Süleyman Akbıyık, dernek üyesi müteahhitler ile ilçede faaliyet gösteren inşaat firmalarının temsilcileri katıldı.

Sektörün taleplerinin dinlendiği buluşmada, iki tarafın birlikte gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri de ele alındı.



Gecekondu mahallerinde yeni şehirler kuruldu

İnşaat firması temsilcileri, belediyenin mülkiyet ile imar problemlerini çözdüğü mahallelerde, alt ve üst yapı hizmetlerini hızlı bir şekilde tamamlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Başkan Hakan Tütüncü de, mülkiyet ve imar problemlerini çözdükleri, temel belediyecilik hizmetlerini tamamladıkları gecekondu mahallelerinin, inşaat firmalarının nitelikli konut projeleriyle modern bir şehir görünümüne kavuştuğunu söyledi.



Kepez'de kentsel dönüşüm başladı

İlçedeki kentsel dönüşüm projeleri hakkında da konuşan Tütüncü, Yeni Emek Mahallesi'nde, belediye vatandaş eliyle gerçekleşen kentsel dönüşüm projesi içerisinde bulunan binaların yıkımına başlandığını kaydetti.

Tütüncü, Bakanlar Kurulu'nun, Gülveren Mahallesi'nde riskli alan ilan ettiği bölgede yapacakları kentsel dönüşüm projesinin de ihale aşamasına geldiğini aktardı.



"Müjdemiz, yapı sektörüne helali hoş olsun"

İnşaat sektörünün önünü açmaya, ilçeye nitelikli konut projeleri yatırımlarının gelmesine önem verdiklerinin altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, "Müteahhitlerimiz, ruhsat ücreti bedeline zam yapılmamasını talep etmişti. Belediye idaresi olarak 2018'de ruhsat ücreti bedeline zam yapmayacağımızı ifade etmiştik. 2019 yılında da bu ücreti zam yapmayacağız. Bu müjdemiz, yapı sektörüne helali hoş olsun" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



31.07.2017 13:12:05 TSI

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