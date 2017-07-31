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Milletvekili Hüsnüye Erdoğan gündemi değerlendirdi



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KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Konya ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığında İl Yönetim Kurulu Üyeleri Şule Şakraker ile Süleyha Şahin eşliğinde Konya ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Hüsnüye Erdoğan, konuşmasına bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Konya basını çalışanlarından Ayşe Şasi'ye Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Hüsnüye Erdoğan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz 2016'da ülkemizin tarihinde karşılaştığı en hain kalkışmanın, milletimizin destansı sağduyusu, basiret, şecaat, dayanışma, dik duruşu ve kahramanlığı ile bertaraf edilişinin 1. yıldönümünü 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' olarak gururla kutladık. Hükümetimiz, birlik ve dirliğimizi kast eden dış güçlerin desteğiyle içimize sızmış hainler tarafından oluşturulan bu tehdidin köklerinin kazınması ve politik ve stratejik açıdan ulusal güvenliğimizi tehdit eden unsurların etkisiz hale getirilmesi için, başta; FETÖ, PKK, YPG, PYD ve yeni adıyla SDG gibi terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütmektedir. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta büyük millet meclisimiz bir yasama yılını daha tamamlamıştır. 15 Temmuz'da milli irade ve meclisimize yönelen alçak saldırı esnasında, bombaların altında dahi Meclisimiz, kenetlenerek çalışmalarını sürdürmüş ve 2. kez Gazilik onurunu kazanmıştır. Milletimizin oylarıyla şahıslarımıza tevdi ettiği büyük görevin üstümüze yüklediği sorumluluğun bilinciyle başladığı İkinci Yasama Yılında, yoğun bir yasama ve denetim faaliyeti gerçekleştirmiştir. Toplam 120 birleşimde; başta Anayasa ve İç Tüzük değişikliği olmak üzere, çok sayıda kanun değişikliği yapılmıştır. 26. Dönemin sadece araştırma komisyonu kurulmuştur. 26. Dönem başından günümüze kadar da Genel Kurul'da 14 gensoru önergesi görüşülmüş ve 405 sözlü soru önergesi de bakanlarımız tarafından cevaplandırılmıştır. Yine bu dönemde, iç tüzükte yaptığımız değişikle, kanun yapma yolundaki süreç kısalacak, yapıcı muhalefet yerine, siyasetini meclisin karar mekanizmalarını tıklamak ve meclis çalışmalarını tartışma ve gerginliklerle provoke etmek üzerine kurgulayan mekanizmalar işlevsiz hale gelecek, meclisin saygınlığı korunacaktır. İddia edildiği üzere; bu değişiklikle TBMM'yi işlevsiz kılmıyor, aksine icraatı hızlandırıyoruz" dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında, "15 Temmuz sonrası bu kritik dönemde; meclis çalışmalarına destek değil, köstek olmaya çalışan bazı vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve milletvekillerinin düşürülmesi sağlanmıştır. Bir taraftan bu milletin verdiği unvanı ve kaynakları kullanıp; diğer taraftan milletime kast eden hainlerle bir olan benim ülkemin evlatlarını şehit eden terör örgütlerine sırtlarını dayayanlar asla 15 Temmuz'da canlarıyla vatanını savunan bu asil milletimizin temsilcisi olamaz. Devletimiz işleyişindeki sıkıntıları giderirken ve içimizdeki hainleri temizlerken, hain emellerine ulaşamayan dış güçler, sınırlarımızda ve bölgemizde kaotik bir ortam oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ülkemiz dahil tüm İslam alemini tehdit eden bu girişimlerin en yakın ve bariz örneği de Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da sergilenmeye çalışılmaktadır. Batıya haklı ve mazlum rolü oynayan İsrail'in sergilediği bu işgal, saldırı, kanun ve insanlık dışı yaptırımlar, Müslümanların kutsallarına yapılan bir hakaret ve tüm İslam alemine adeta bir kafa tutmadır. Siyonist zihniyet bilmelidir ki; Mescid-i Aksa'nın Müslümansızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi safları sık tutacağız. Asla araya sızamayacak, emellerine ulaşamayacaklardır" ifadelerini kullandı.



Konya projeleri

Konya'nın daha çok hizmet alması için projeleri hayata geçirme hususunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Erdoğan, "Sağlık sektöründe, merkez ve taşra ilçelerimizde projelerimiz aksamadan devam etmektedir. 500 yataklı Konya Numune Hastanesi'nin fiziki gerçekleşmesi şu anda yüzde 91,90'dır. Geçici kabulü içi, yapımcı firma tarafından TOKİ'ye başvuru yapılmış olup; Ağustos ayında gerekli kontrollerin yapılması planlanmaktadır. Kamu-Özel ortaklığıyla yapımı başlayan ve yatak kapasitesi 838'den bin 250'ye çıkarılarak inşaatı hızla devam eden Konya Şehir Hastanesindeyse fiziki gerçekleşme yüzde 27'dir. Toplam 122 kilometrelik Çevre Yolu'nun da 71 kilometrelik kesimi yaptırım programında bulunmaktadır. Yaptırım programına alınan ve ihale edilen 22 kilometrelik kesimin 2016 yılı sonuna kadar 18 kilometresi tamamlanmış olup, yapım çalışmaları devam etmektedir. Yolun 2016 yılında yatırım programına alınan 49 kilometrelik kesimi için ise ihale süreci devam etmektedir. Kayacık Lojistik Merkezi'nin de yapım ihalesi yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır" diye konuştu.

Metro konusuna da değinen Hüsnüye Erdoğan, "1. aşama 21.7 kilometre ve 22 duraklı Necmettin Erbakan Üniversitesi kampusü-Meram Belediyesi Ring Hattı'nın tatbikat projeleri bitmiş ve yapımı Kalkınma Bakanlığı yatırım programına alınmış olup, bu yıl içinde yapım ihalesine çıkacaktır. 2. aşama olan, Meram Belediyesi-Selçuk Üniversitesi Kampüs Hattı'nın tatbikat projeleri Ağustos ayı içerisinde tamamlanacak olup 2018 yılında yatırım programına alınması hedeflenmektedir" dedi.

Türkiye'nin yoluna daha güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Hüsnüye Erdoğan, "Teşkilatımızdaki kongre sürecine start verildi. Şimdiden sonuçların ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. AK Parti olarak biz büyük bir aileyiz. Bu davada hizmet etmekte her kadememiz için büyük bir onurdur" şeklinde konuştu.

(AH-Y)



31.07.2017 13:13:47 TSI

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