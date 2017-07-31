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Albay Kanat Mersin'e veda etti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Mersin İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, Vali Ali İhsan Su'ya veda ziyaretinde bulundu.

Mersin'e vermiş olduğu hizmetlerden ve yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Albay Hüseyin Kanat'a teşekkür eden Vali Su, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görevini Kıdemli Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak'a devredecek olan Albay Kanat ise vermiş olduğu desteklerden dolayı Vali Ali İhsan Su'ya şükranlarını sundu.

(HSK-Y)



31.07.2017 13:15:29 TSI

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