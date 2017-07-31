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Anadolu Gençlik'ten kitap okuma etkinliği

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:13
Anadolu Gençlik'ten kitap okuma etkinliği
Anadolu Gençlik'ten kitap okuma etkinliği

(Fotoğraflı)

Arif Kaplan
ANTALYA (İHA)- Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla "Zamansız ve Mekansız Okumalar" adı altında kitap okuma etkinliği düzenlendi.
AGD Manavgat Temsilciliği Ortaokullar Komisyonu tarafından Atatürk Kültür Merkezi önünde "Zamansız ve Mekansız Okumalar" adı altında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe AGD Manavgat Temsilcisi Mehmet Gayretli, dernek yöneticileri ve yaz kursuna katılan öğrenciler katıldı. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte, öğrenciler yanlarında getirdikleri kitapları okudular. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu Başkanı Abdulgani Ateş, etkinlikle kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek istediklerini belirtti.
AGD Manavgat Temsilcisi Mehmet Gayretli ise, Anadolu Gençlik Derneği'nin yeryüzünde iyinin, güzelin, faydalı olanın, adaletin tesisi için çalışan, hakkı üstün tutan, nefis terbiyesini esas alan, önce ahlak ve maneviyat düsturuyla çalışan, ülkemizdeki gençlerin tamamına hitap
eden bir yapılanma olduğunu ifade etti.
(AK-Y)

31.07.2017 13:15:45 TSI
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