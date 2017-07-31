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Başkan Doğan, Bağdatspor yönetimini ağırladı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Bağdatspor Kulüp Başkanı Orhan Bıyıklı ve yönetimini ağırladı.

Bağdatspor Kulüp Başkanı Orhan Bıyıklı ve yönetimi, kulüp çalışmaları hakkında bilgi vermek ve bazı projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere Doğan'ı ziyaret etti. Kulüp yönetimi aynı zamanda, Başkan Doğan'ın ismine özel yaptırdıkları atkıyı da hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Amatör spor bizim için çok önemli.Şehrimiz adeta amatör spor kulübü cenneti. İzmit Belediyesi olarak amatör spor kulüplerinin çalışmalarına önem veren bir belediyeyiz. Bununla ilgili Cephanelik'te yaptığımız proje Türkiye'de amatöre yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor. Sporun her dalını önemsiyor ve destekliyoruz. Basket topu dağıtarak basketbol sporuna, bisiklet dağıtarak bisiklet sporuna, yarı olimpik yüzme havuzumuzla yüzmeye, satrançtan, jimnastiğe, yağlı güreşlere kadar her alanda spora teşvik etmeye ve varlığımızı hissettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Amatör spor kulübü yöneticiliği yapmanın en zor işlerden birisi olduğunu belirten Başkan Doğan, "Amatör spor kulübü yöneticiliği sürekli harcama, emek gerektiren ve karşılığında sadece şükran duygusu bırakan meşakkatli bir iş. Kulübünüze önerim, sadece futbol odaklı kalmayın. Sporun diğer dallarını da düşünün. Bağdatspor mahalle takımı olarak şampiyon olursa, yöneticileri ve mahalleli çok mutlu olur. Ama benim için şampiyon olması değil, kulübünde ne kadar fazla sporcunun bulunması önemli. Önemli olan amatör ruhu yaşatarak spor yaptırmaktır" diye konuştu.

(MG-GY-Y)



31.07.2017 13:16:37 TSI

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