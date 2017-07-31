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Yıldırım'da yaz temizliği

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:16
Yıldırım'da yaz temizliği
Yıldırım'da yaz temizliği

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, kötü koku ve çirkin görüntülerin oluşmaması için 24 saat temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'nin 52 şehrinden daha kalabalık nüfusun yaşadığı ilçede günde 560 ton çöp toplanıyor. Yılda 200 bin tona ulaşan çöp toplama ve temizlik işlerini Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 680 kişilik ekibi yapıyor. İlçedeki 69 mahalledeki cadde ve sokaklardan toplanan çöpler dışında geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ise günde ortalama 30 ton atık ülke ekonomisine geri kazandırılıyor. Öte yandan 69 mahalleyi 2 bölgeye ve 4 kısıma ayıran Yıldırım Belediyesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde 40 kişilik ekibi ile cadde ve sokakları temizliyor. Programda bulunan mahallelerin cadde, sokak ve boş arsalar temizlenirken, ilgili bölgeye giren temizlik ekipleri bir adet araç üstü süpürge makinesi, bir adet açık kasa araç ile bölgede atıkları da topluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan araç takip sistemi ile temizlik araçları uydu üzerinden izlenerek ilçedeki temizlik çalışmaları büyük bir titizlikle takip ediliyor.
Göreve geldikleri günden itibaren ilçe genelinde temizlikte öncü uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Hemşehrilerimize yaşanılabilir bir ortam oluşturmak adına Yıldırım'ın köşe bucak temizliyoruz. Bununla da yetinmeyip yolları, kaldırımları, pazar yerlerini ve çöp konteynerlerini dezenfekte ediyoruz. Bu noktalarda yaptığımız çalışmalar insan sağlığına doğrudan katkısı olacak çalışmalardır. Belediye olarak bir yandan projelerimizi sürdürürken bir yandan da şehrimizi temiz tutmaya özen gösteriyoruz" dedi.
(MŞ)

31.07.2017 13:17:40 TSI
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