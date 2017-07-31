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Motosiklet traktöre çarptı:2 yaralı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin traktöre çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre kaza Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 51 BC 946 plakalı H.D.(51) yönetimindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 38 HD 532 plakalı traktöre yandan çarptığı öğrenildi. Olay yerinde yaralanan H.D. ve D.D. (25) 112 ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. H.D.'nin durumunun ağır olduğu, D.D.'nin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(SK)



31.07.2017 13:19:27 TSI

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