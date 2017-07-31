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Fatsalı pazarcıların fındık beklentisi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:19
Fatsalı pazarcıların fındık beklentisi
Fatsalı pazarcıların fındık beklentisi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde pazarcı esnafı fındık sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini beklemeye başladılar.
Bu yıl fındığın bahçelerde çok görülmesinden dolayı pazarlarda esnafları bereketli günlerin beklediğini kaydeden Fatsa Pazarcılar Derneği Başkanı Kemal Çatalkaya, "Son 5 yılda çok zor günler geçirdik. Pazara gelmediğimiz günler oldu. Bu yıl ise aksine fındığın çok olması ile birlikte bereketli bir yıl geçireceğiz diye düşünüyorum. Vatandaşlar şimdiden fındık alışverişi yapmaya başladı. Bu da bizleri harekete geçirdi ekonomik olarak. Vatandaşlardan isteğim pazarcı esnaflarından alışveriş yapmaları ve bizleri tercih etmeleridir. Fiyatlarda önceki yıllara bakıldığı zaman pazarlarda daha da uygundur. Fındık bölgemizin ekonomik olarak olmazsa olmazıdır. Vatandaşlarımız da bizler de fındığa göre planlarımızı yaparız" dedi.
(AA-SLH-Y)

31.07.2017 13:21:45 TSI
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