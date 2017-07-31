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Sevindikli Göleti hafta sonlarının uğrak noktası oldu



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Son yapılan düzenlemeler ile güzel bir görünüme kavuşan Körfez Sevindikli göleti, hafta sonu tatlini değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak mekanı haline geldi.

Hafta sonunu iyi değerlendirmek isteyen Körfezliler, Sevindikli Göleti'ne adeta akın etti. Hem balık tutmak hem de ailece piknik yapmak isteyenler, Körfez Belediyesi tarafından ağaçlandırılan ve çevre düzenlemesi yapılan alanda güzelce vakit geçirdi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da hem çevrede devam eden çalışmaları inceledi hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Sevindikli Göleti'nin çevresinde yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Baran, "En güzel yaşam alanı bizim köylerimiz olacak demiştik. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. 10 milyon liralık bir yatırım planlamıştık ve adım adım ilerliyoruz. Sevindikli Göleti çevresinde 4 bin ağaç diktik. Ve bu sayı daha da artacak. Yürüyüş tutkunları için muhteşem bir yürüyüş parkuru var. Körfez'in güzelliklerini görebiliyorlar. Bu konuda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yolları yenileyerek ulaşım noktasında da önemli adımlar atıldı" şeklinde konuştu.

Başkan Baran, vatandaşlarla sohbet ederek, onlardan da bölge için öneriler aldı.

(MG-GY-Y)



31.07.2017 13:21:57 TSI

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