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Bisiklet turlarına ilgi gün geçtikçe artıyor



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit'te Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yaklaşık 8 yıl önce başlattığı bisiklet turları aralıksız devam ediyor.

İlk başlarda katılımın oldukça az olduğu bisiklet turları, bisiklet kullanımının artması üzerine büyük ilgi görmeye başladı. Her Pazar günü yapılan bisiklet turuna yüzlerce kişi katılıyor. Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Hanımeli Kültür Merkezi önünde toplanan bisiklet tutkunları buradan Kültür Tepesi ya da Seka Park'a kadar pedal çeviriyorlar. Toplu olarak gerçekleştirilen bisiklet turu yine Yahya Kaptan'da sona eriyor. İzmit'te Başkan Doğan sayesinde bisiklet kültürünün yerleştiğini söyleyen vatandaşlar, "Bisiklet kullandıkça mutlu oluyoruz. Herkesi Pazar günleri düzenlenen tura bekliyoruz" dediler.

(MG-GY-Y)



31.07.2017 13:22:29 TSI

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