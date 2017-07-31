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Bursaspor'un genç oyuncusunun acı günü

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:24
Bursaspor'un genç oyuncusunun acı günü

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursaspor Kulübü, anneannesini kaybeden genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş için başsağlığı mesajı yayınladı.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden 'Başsağlığı' başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genç futbolcumuz Kubilay Kanatsızkuş'un anneannesi Mücevher Varoğlu'nun vefat haberini üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Mücevher Varoğlu'nun cenezesi bugün ikindi namazına müteakip, Zafer Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
(MA)

31.07.2017 13:26:25 TSI
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