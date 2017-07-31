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Öğretmenler Mahallesi'nde imar yolları açılıyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:24
Öğretmenler Mahallesi'nde imar yolları açılıyor
Öğretmenler Mahallesi'nde imar yolları açılıyor

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Mahallesinde imar planında görünen yollar açılıyor.
Burhaniye Belediyesi Şehir Plancıları tarafından büyük bir özenle çalışılarak İmar planlarının oluşturulduğu Burhaniye'de, mevcut planlarda yol olarak görünen ancak görünümde yol olmayan yerler Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından açılıyor. Burhaniye Öğretmenler Mahallesi, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu yanında mevcut planlarda bulunan yol açılıyor. Nüfusun her geçen gün arttığı Burhaniye'de, artan yapılaşmaya yönelik Burhaniye Belediyesi tarafından yeni imar yollarının açılması da devam ediyor. Açılan yeni imar yollarının ilçenin gelişmesi ve konutlaşma açısından da büyümesine olanak sağladığını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Gelişime açık, tercih edilen bir bölge olan Burhaniye'de yapılaşma hızla artış gösteriyor. Belediye olarak yeni imar yollarını açarak gelişime katkı sağlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin bu yönde yaptığı çalışmalar kapsamında birçok cadde ve sokakta hizmetler gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmaları kısa sürede tamamlayacağız" şeklinde konuştu. Çalışmaların devam ettiği mevkide şehir düzenine göre yapılması gereken işlemler belirlenerek bir plan dahilinde uygulanıyor.
(EME)

31.07.2017 13:26:52 TSI
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