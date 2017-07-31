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Ziraat Odası Başkanı Çetindağ'dan biçerdöver uyarısı



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ buğday hasadı öncesi biçerdöverleri kontrol ederek tarlalarda ürün kaybının olup olmadığını inceledi.

Çetindağ hasat öncesi Yaramış köyüne giderek biçerdöverleri kontrol etti. Tarlaları gezen Çetindağ ürün kaybı olup olmadığını inceledi. Çetindağ yaptığı açıklamada,"Çiftçilerimiz ile ürünün nasıl olduğunu. Kalitenin nasıl olduğunu, sıkıntıların ne olduğunu, biçerdöverlerin nasıl olduğunu bunlardan memnun olup olmadıklarını ve kontrol etmek için Yaramış köyüne geldik. Bizim araştırmalarımıza göre de 2016 yılı kurak geçmesinden dolayı buğday ekimlerinde sıkıntı yaşanmıştı. Bu sıkıntılarımız bugün de olsa devam ediyor. 2017 yılı her ne kadar bütün kötü sonuçları olsa da belki verimi çok yüksek değil ama geneline baktığımız zaman da çok şükür ki biraz daha iyi. Bunu yerinde tespit için geldik, biçerdöverlerimizin kontrolü için geldik. Çünkü çiftçilerimizin bir yıl bekleyip de 2 günlük hasat için döverbiçerlerimizin ani bir şekilde ürün kaybının azalması için bunun denetimine geldik. Gördüğümüz kadarıyla da çok kötü değil çok da iyi değil. Ürünümüzde kalite düşüklüğü var. Çiftçilerimize anlatmak istediğimiz artık sertifikalı tohum kullanılması, buğday tarlalarını iyi kullanılması. Yabancı ot ile mücadele ilaçlarının kullanılması. Bunun yerinde anlatılması lazım, bunları değerlendirdik" dedi.

Geçen yıllara göre verim düşüklüğü olduğuna dikkat çeken Çetindağ,"Sivas'ımız daha çok buğday ve hayvancılıkla geçinen bir şehrimiz. İnşallah ileri ki yıllarda bunu çiftçimiz daha iyi anlar. Esas değinmek istediğim konulardan bir tanesi de şu, artık köylerimizde insanlarımız kalmıyor, çiftçilik yapmak büyük sıkıntı. Çünkü kazanamıyor. Yeni bakanımıza hayırlı olsun diyorum. Bakanımızdan çok büyük beklentilerimiz var çiftçilerimizin sıkıntılarına eğilip bizlerle istişare ederek çiftçilerimizin daha kaliteli buğday onlara destek verilmeli. Köylerimizde insanların kalabilmesi için çiftçilerimize destek verilmesi lazım. Ben bunu defalarca dile getirdim. Sokaklarda gezmenin bir anlamı yok. İş-Kur esas desteği köylerimize vermeli. Çobanların sigortalarının verilmesi gerekiyor. İneklerden süt sağımı yapan ev hanımlarına, tarlada çalışan insanlara verilmesi gerekiyor. Benzin fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor. Gübre fiyatlarının düşürülmesi lazım ki biz ülkemize daha verimli katkıda bulunalım. Burada şuna da özellikle değiniyorum anız yakmayı kesinlikle yapmasınlar, yakanlara da engel olsunlar. Çünkü anız bir milli servet. Yaktığımız zaman her türlü kuşlarımızı, böceklerimizi öldürüyor ve toprağımızın şeklini değiştiriyor. Köylülerimizden özellikle rica ediyorum anız yakmasınlar. Ve Yaramış köyüne de bizleri misafir ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Buradan başka köylerimize geçerek 20-25 günlük hasat döneminde biçerdöverlerimizi kontrol edeceğiz ve ürün kaybının olup olmadığını kontrol edeceğiz. Kalite kontrolünü yapacağız. Sürekli çiftçimizin yanında olacağız" şeklinde konuştu.

(UY-Y)



31.07.2017 13:28:45 TSI

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