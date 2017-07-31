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Düzce'de araç sürücüleri uyarıldı

- "Park eden araçlar çekilecek"



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'de usulsüz park eden araçlar, cezai işlem uygulanarak çekici ile otoparka çekiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, usulsüz araç parklarına ilişkin uygulamalarını sürdürüyor. Uygulamalar kapsamında tek şeritli yollar öncelikli olmak üzere yasak olan yerlerde park eden araçlar ile durak, kamu kurum ve hastane giriş-çıkışlarına, kavşaklara, yaya geçitlerine park eden araçlar çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılarak araç parkına alınıyor.

Yetkililer, usulsüz park eden araçların trafik akışını engellediğini belirterek, "Park yasağı olan yerlerde park halinde araç sürücüleri anonsla uyarılıyor. Sonrasında çekici ile araç bulunduğu yerden kaldırılıyor ve idari para cezası veriliyor" dediler.

(TT-GY-Y)



31.07.2017 13:29:18 TSI

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