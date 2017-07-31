ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kağıtsporlu haltercilerden Rize'de iki derece

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:30
Kağıtsporlu haltercilerden Rize'de iki derece
Kağıtsporlu haltercilerden Rize'de iki derece

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kağıtsporlu halterciler, Rize'de düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı 15 Temmuz Şehitleri Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası'nda iki derece kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı 15 Temmuz Şehitleri Ferdi Halter Şampiyonası, 20-23 Temmuz tarihleri arasında Rize'de yapıldı. Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda yapılan şampiyonada 45 ilden, 384 bay ve 155 bayan olmak üzere toplam 539 sporcu mücadele etti. Şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu yıldız ve 15 yaş altı haltercilerde katıldı.
U15, +77 kiloda podyuma çıkan Mert Özgür Altun koparmada 102, silkmede 122, toplamda ise 224 kilo kaldırarak grubunda Türkiye ikincisi oldu. Kocaeli Büyükşehirli Bayan U15 haltercilerden 85 kiloda Aydanur Mert ise koparmada 55 kilo, silkmede 65, toplamda ise 120 kilo kaldırarak grubunda Türkiye üçüncüsü oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren haltercilere madalyaları törenle verildi.
(UK-GY-Y)

31.07.2017 13:32:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Karaosmanoğlu, Orhan Mahallesi heyetini ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, ORHAN MAHALLESİ HEYETİNİ AĞIRLADI
İzmit Belediyesi'nde kiralama ve satış ihaleleri yapıldı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDE KİRALAMA VE SATIŞ İHALELERİ YAPILDI
Kocaeli'deki tüneller özel ekiple temizleniyor
YEREL

KOCAELİ'DEKİ TÜNELLER ÖZEL EKİPLE TEMİZLENİYOR
Körfezliler sağlık için yürüdü
YEREL

KÖRFEZLİLER SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜ
Bisiklet turlarına ilgi gün geçtikçe artıyor
YEREL

BİSİKLET TURLARINA İLGİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
Sevindikli Göleti hafta sonlarının uğrak noktası oldu
YEREL

SEVİNDİKLİ GÖLETİ HAFTA SONLARININ UĞRAK NOKTASI OLDU
Başkan Doğan, Bağdatspor yönetimini ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, BAĞDATSPOR YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
Umuttepe öğrenci yurdu tamamlandı
YEREL

UMUTTEPE ÖĞRENCİ YURDU TAMAMLANDI
Balkan Türkleri Darıca'da buluştu
YEREL

BALKAN TÜRKLERİ DARICA'DA BULUŞTU
İzmit Belediyesi meclis üyeleri tarihi konağı gezdi
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ TARİHİ KONAĞI GEZDİ
2 bin yıllık köprü özüne dönüyor
YEREL

2 BİN YILLIK KÖPRÜ ÖZÜNE DÖNÜYOR
Bisiklet yolu 4. Etap ihalesi yapıldı
YEREL

BİSİKLET YOLU 4. ETAP İHALESİ YAPILDI
Pastacılık kursunu bitirenlerin işleri garanti
YEREL

PASTACILIK KURSUNU BİTİRENLERİN İŞLERİ GARANTİ
Esler Mahalle Konağı açıldı
YEREL

ESLER MAHALLE KONAĞI AÇILDI
Gebze yaz okulları rekora koşuyor
YEREL

GEBZE YAZ OKULLARI REKORA KOŞUYOR
Başkan Köşker esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Gönül Köprüsü Projesi ülke sınırlarını aştı
YEREL

GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI
Darıca'da Giresunlular gecesi
YEREL

DARICA'DA GİRESUNLULAR GECESİ
Kocaeli İtfaiyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
YEREL

KOCAELİ İTFAİYESİ TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Bayram, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL

BAYRAM, ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün depo ihalesi yapıldı
YEREL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DEPO İHALESİ YAPILDI
Yabancı öğrenciler İzmit'i gezdi
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLER İZMİT'İ GEZDİ
İzmit Belediyesi okuma yazma öğretiyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİYOR
İzmit Belediyesi'nde toplu doğum günü kutlaması
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDE TOPLU DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI