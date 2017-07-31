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Körfezliler sağlık için yürüdü



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Körfez'de devam eden Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri, vatandaşları Sevindikli'de bir araya getirdi.

Körfezliler hafta sonu Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'nde bir araya geldi. Sevindikli bölgesinde gerçekleştirilen yürüyüşe AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İsa Taş ve Selaatin Kabadayıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Körfez Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Özkan, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sevindikli Er Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Sevindikli Göleti'ni de kapsayan 7 kilometrelik alanda gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesinde er meydanında ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Başkan İsmail Baran, katılanlara teşekkür ederek, sporun her zaman insanların yaşamında olması gerektiğini belirtti. Oldukça renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sonrasında protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte kahvaltı gerçekleştirdi.

(MG-GY-Y)



31.07.2017 13:33:45 TSI

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