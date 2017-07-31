Yükleme yaparken kamyondan düştü
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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi bölgesinde kamyona yükleme yapan şahıs düşerek yaralandı.
Elde edilen bilgiye göre olay ilçeye Bağlı Organize Sanayi Bölgesinde fabrika önünde bir kamyonda yükleme yapan Y.Ç. (50) dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralı Y.Ç. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Y.Ç.'nin ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.
(SK)
31.07.2017 13:33:49 TSI
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