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Fındık sepetleri pazara indi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık toplama sepetleri halk pazarında tezgahlardaki yerini aldı.

Fındık üreticileri bir yandan fındık hasadında çalıştıracağı mevsimlik işçi bulma telaşını yaşarken, bir yandan da fındık toplamak için gerekli olan malzemeleri temin etmeye çalışıyor.

Fındık hasadında kullanılan yöresel malzemelerin satışını yapan esnaf Muhammet Ay, üreticinin fındık hazırlıklarına başladığını belirterek, fındık sepetlerini orta boy 25, büyük boy ise 30 TL'den sattıklarını söyledi.

Ay, "Gurbetteki vatandaşlar gelince pazarda büyük hareketlilik yaşanıyor. Bu hareketlilik devam ederse işlerimiz gerçekten memnun edici olur" diye konuştu.

Vatandaşlar ise, "Yaklaşan fındık ayı için hazırlıklara başladık. İlk olarak fındık sepetlerini alıyoruz. Bu yıl mahsul güzel. İnşallah fındığımız bu yıl para eder ve bizler de rahat bir nefes alırız" dediler.



Grebi ve orak satışları

Fındık bahçelerinin temizliği için vazgeçilmezler olan grebi ve orak satışları memnun ediyor. Fiyatları 15 TL ile 25 TL arasında değişen grebi ve orak satıcılarından Ahmet Şahin, işlerinin iyi olduğunu belirterek, "Fındık sezonu öncesi bahçelerini temizleyen üreticilere yaptığımız satışlardan oldukça memnunuz. Bahçelerde rahat fındık toplamak için temizlik şart. Bizler de fiyat artırmadık ve geçen yıl ki fiyattan üreticilere veriyoruz. Bugünlerde iş yoğunluğumuz var ve önümüzdeki günlerde de devam edecek. Ayrıca bunların yanında birçok bahçede lazım olacak ürünleri de satıyoruz. Tüm üreticilerimize bu yıl bol kazançlar diliyoruz" dedi.

(AA-SLH-Y)



31.07.2017 13:34:29 TSI

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