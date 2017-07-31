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Şehidin adı misafirhanede yaşayacak



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, şehit polis memuru Sefa Altınsoy adına ailesi tarafından yaptırılan misafirhane hizmete açıldı.

Bahçelievler Mahallesi, Şehit Sefa Altınsoy Apartmanın üçüncü katı şehit polis memurunun ailesi tarafından şehit aileleri ve yakınlarının kullanabilmesi için misafirhane olarak düzenlendi. Yasin-i Şerif ve duaların okunmasının ardından Köyceğiz Kaymakamı ve Ortaca Kaymakam Vekili Gürkan Demirkale ve Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya misafirhanenin açılışını şehit ailesi ile birlikte yaptı.

Kaymakam Demirkale, açılışta yaptığı konuşmada; "Yaklaşık 1 yıl önce kaybettiğimiz şehadet makamına erişen Sefa Altınsoy kardeşimizin, şehidimizin hayrına, hatırına ailesi Faruk ve Fatma Altınsoy tarafından şehit ailelerimizle paylaşılmak üzere yapılan misafirhanenin açılışı için toplandık. Milli birlik ve beraberliğimizi gösteren böyle güzel bir düşünceyi hayata geçirdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Şehit babası Faruk Altınsoy ise, "Bütün şehit ailelerimiz ve gazilerimiz yararlansın, onlarla tanışalım. Birlikte acılarımızı paylaşalım diye burayı yapmayı düşündük. Allah'ın izniyle tamamladık açılışını yapıyoruz, inşallah hayırlı olur, Şehit ailelerimiz mutlu ve memnun olur" dedi.

Törene, Kaymakam Demirkale'nin yanı sıra Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiğimiz yıl teröristler tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırıda özel harekat polisi Sefa Altınsoy şehit olmuştu.

(CC-MB-Y)



31.07.2017 13:35:55 TSI

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