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OSMEK'te yaz dönemi kursları devam ediyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:34
OSMEK'te yaz dönemi kursları devam ediyor
OSMEK'te yaz dönemi kursları devam ediyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin 2009 yılında açtığı Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) yazın da eğitime ara vermeden devam ediyor.
Toplam 13 hizmet noktasında tamamen ücretsiz olarak eğitim vererek üretim ile istihdamı destekleyen OSMEK, yaz döneminde Soğanlı Kültür Merkezi'nde bilgisayar, işaret dili, diksiyon, iğne oyası, İngilizce, web tasarım ve pazarlama perakende satış görevlisi olmak üzere 7 ayrı branşla kurslarını sürdürüyor. Mesleki branşlardan hobilere kadar birçok alanda eğitim sunarak vatandaşların iş imkanlarını arttıran, 7'den 77'ye herkesin sosyal yaşantısına kattığı artı değer ile büyük talep gören OSMEK'te, bilgisayar kursu 163 saatten oluşuyor ve hafta içi her gün 13.00 ila 17.30 saatleri arasında eğitim görülüyor. 1,5 ay gibi bir sürede kursiyerler sertifikalarını alırken, bu kurslara daha çok memurlar ve üniversite öğrencileri rağbet ediyor. Yaz dönemi boyunca 2 dönem açılacak olan bilgisayar kursları, özellikle memurlar tarafından iş yükselmede etkili olduğu için tercih ediliyor.
İşaret dili 120 saatlik bir modülden oluşurken, cuma ve çarşamba günü hariç hafta içi 3 gün boyunca 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Ördekli Kültür Merkezi'nde devam ediyor. 184 saatten oluşan pazarlama perakende satış görevlisi kursu haftanın 4 günü 10.00 ila 15.00 saatleri arasında veriliyor. İngilizce A1, A2 ve B1 seviyelerinde verilirken, A1 seviyesinde haftanın 2, A2 seviyesinde ise haftanın 3 günü akşam 17.30'dan sonra eğitim görülüyor. B1 ise hafta içi her gün 13.00 ila 17.00 arasında devam ediyor. Web tasarımı kursu, hafta içi her akşam 18.00 ila 21.00 saatleri arasında eğitimleri veriliyor. Diksiyon kursu ise hem Soğanlı hem de Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. 64 saat eğitimden oluşan diksiyon kursu, salı ve perşembe günleri Soğanlı Kültür Merkezi'nde, çarşamba ve cuma günleri de Ördekli Kültür Merkezi'nde veriliyor.
OSMEK kurslarının, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İnsanların hayatında bir meslek sahibi olması çok önemli. Eğer bir kişinin mesleği varsa, onun işsizlikle ilgili sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Meslek sahibi olmak isteyen ya da hobi olarak bir meslek edinmek isteyen vatandaşlarımız gelip burada eğitim alarak, hayatına yeni bir heyecan katıyor. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediğimiz kurslarımızın sonunda başarılı olan kursiyerlerimize, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Bu sertifikayı alan kursiyerlerimiz, hem kamuda, hem özel sektörde çok rahat iş bulabiliyor" dedi.
(MŞ)

31.07.2017 13:36:31 TSI
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