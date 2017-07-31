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Karayolları çevre yolunu sıcak asfalt yaptı



(Fotoğraflı)



Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, sıcak asfalt yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Haziran ayı ortasında Çevre Yolu'nda başlatılan sıcak asfalt çalışması ise tamamlandı.

Çevre Yolu'nun yaklaşık 2,5 kilometrelik kısmı baştan aşağıya menfezleri dahil yapılarak hazır hale getirildi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun karşı şeridinin yapımına da önümüzdeki günlerde başlayacak. Yapımı tamamlanan yol ise 1-2 gün içerisinde trafiğe açılacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın talimatlarıyla kentin dört bir tarafında başlatılan asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ederken, yürütülen çalışmalar Karslılar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Yıllarca doğru dürüst yola hasret kalan Karslılar sonunda sıcak asfalt bölünmüş yollara kavuştu.

Kars'ta Karayolları ekipleri, olumsuz hava şartlarını da göz önünde bulundurarak, sıcak-soğuk ilişkisinden olumsuz etkilenmemesi için Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) yöntemiyle asfalt yapılıyor. Kışın aşırı soğuklarda yapılan asfaltın bozulmaması için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, Kars'ta 8 ay ağır kış koşullarına uygun imalatlar yapıyor, 3 katmandan oluşan asfalt tabakalar ve alt yapısı sağlam bir şekilde oluşturuluyor. Sathi kaplamaların üzerine yapılan imalatlar yaklaşık 50 santim üst yapıyla bütünleşiyor. Yapılan yolların kar yağmadan tamamlanması hedefleniyor.

(SE-Y)



31.07.2017 13:38:21 TSI

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