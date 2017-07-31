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Kocaeli'deki tüneller özel ekiple temizleniyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde bulunan tünellerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin ulaşımının sağlandığı tünel, duble yol, köprülü kavşak gibi alanlarda oluşan kirlilikleri temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi ekipleri, özel ekipmanlar ile temizlik çalışmaları yürütüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Seka Tüneli, Derince Tüneli ve Gebze Osmangazi ve Hanibal Tüneli temizlendi. 3 tanker, 2 süpürge aracı ve 30 kişilik personel ile yapılan temizlik çalışmalarında tünel yolları ve duvarlarının temizlenmesi sağlanıyor.

(UK-GY-Y)



31.07.2017 13:38:26 TSI

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