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Seyit Onbaşı'nın adı Nilüfer'de yaşatılıyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:37
Seyit Onbaşı'nın adı Nilüfer'de yaşatılıyor
Seyit Onbaşı'nın adı Nilüfer'de yaşatılıyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Çanakkale savaşında sırtında taşıdığı 275 kilogramlık top mermisi ile İngiliz Ocean zırhlısını batıran Koca Seyit'in adı Nilüfer'deki parka verildi.
Nilüfer'deki Karaman Çocuk Parkı'nın adı mahalle komitelerinin talebi ile Nilüfer Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Meclis'te oy birliği ile parkın adı Seyit Onbaşı Parkı olarak değiştirildi. Parka Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de 4 metrelik Seyit Onbaşı heykeli yaptırdı. Haykelin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karaman Mahalle Komitesi'nden Nilüfer Belediye Meclisi'ne gelen talep üzerine parkın adını Seyit Onbaşı olarak değiştirdiklerini belirtti. Bozbey, "Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın adının ve heykelinin Nilüfer'de yer alması bizim için büyük bir gururdur. Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bir Nilüferli olarak yürekten teşekkür ediyorum. Bu park, Nilüfer'de şu an itibariyle sahip olduğumuz 257 parkımızın en kıymetlisidir" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından heykelin ve parkın açılışı yapıldı.
(MŞ)

31.07.2017 13:39:43 TSI
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