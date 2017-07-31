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Eve giren 1.5 metrelik yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:41
Eve giren 1.5 metrelik yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Eve giren 1.5 metrelik yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde işçilerin kaldığı eve giren 1.5 metre uzunlundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Akçakoca Kepenç köyünde işçilerin kaldığı bir eve giren 1.5 metre boyundaki yılan korkuttu. Evde yılan olduğunu fark eden işçiler, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yılanı bulduğu yerden alarak evin dışına çıkardı. Ev içerisinden çıkarılan yılan, itfaiye ekiplerince doğaya salındı.
(TT-GY-Y)

31.07.2017 13:43:15 TSI
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