Gülşen, Highway'de sevenleriyle buluştu
(Fotoğraflı)
Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Gülşen, Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya geldi. Sevilen sanatçı mini konser sonrasında hayranlarına bol bol imza dağıttı.
Bolu Dağı'nda bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi 6. yılını Gülşen konseriyle kutladı. Konser için alışveriş merkezine gelen yüzlerce kişi, güzel sanatçının şarkılarıyla keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirdi. Gülşen kendini izlemeye gelenlerle konser sırasında sohbet etti. Gülşen konser sonrasında hayranlarıyla bol bol resim çektirerek imza dağıttı. Samimi görüntülerin yaşandığı imza töreninde Gülşen'in sempatik tavırları gözlerden kaçmadı.
(FC-GY-Y)
31.07.2017 13:43:56 TSI
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