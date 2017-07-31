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Elmakaya Belediyesi araç filosuna genişletti



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya Belde Belediyesi, araç filosunu genişletti.

Elmakaya Belediyesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin hibe ettiği bir kepçe, arazöz, çöp arabası, kanal temizleme aracı ile bir yol süpürme aracıyla filosunu genişletti. 5 yeni aracın beldeye hayırlı olmasını dileyen Elmakaya Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım, halka daha iyi ve kaliteli hizmet anlayışıyla araç filolarını genişlettiğini belirterek, hizmetlerin daha etkin ve etkili bir biçimde vatandaşlara ulaşması için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Elmakaya Belediyesi araç filosunun genişlemesine katkıda bulunan Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür eden Yıldırım, "Öncelikle belediyemiz araç filosunun genişlemesine katkıda bulunarak, ilçemiz halkının daha iyi ve kaliteli hizmet alabilmesi yönünde her zaman desteklerini esirgemeyen Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Sağlık Bakanlığı yetkililerine beldem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza devam ederek Elmakaya'da belediye hizmetlerini daha kaliteli ve hızlı sunacağız" dedi.

Altyapıdan üstyapıya, temizlikten sosyal etkinliklere kadar her alanda Elmakaya'da yaşayan herkesin isteğine cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, "Belediye hizmetlerimizde de vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışıyoruz. Beldede çok sayıda çöp konteyneri dağıttık. Vatandaşlarımızdan ricamız, çöplerini kovaların dışına değil içine atmaları. Hemşehrilerimizi bu konularda duyarlı olmaya çağırıyorum. Artık Elmakaya'da çevre temizliği kültürümüz oluşsun istiyoruz. Temizlik zaten dinimiz gereklerinden biridir. Bizler küçüklerimize örnek olalım. Gelecek nesillerimize temiz bir yaşam sunalım" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



31.07.2017 13:44:45 TSI

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