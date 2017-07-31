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Manisa Büyükşehir'in sultanları yeni sezonu açıyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi.

2017-2018 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve bu doğrultuda transferlerini büyük oranda gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonu açıyor. Yeni sezon öncesi takımın birbiriyle tanışması için yemekli toplantı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programa Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, Baş Antrenör Aykut Lale, teknik heyet ve oyuncular katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı Baş Antrenörü Aykut Lale, program sonrası açıklamalarda bulundu. Baş Antrenör Aykut Lale, takımın ilk defa bir araya geldiğini belirterek, "Tabloya baktığımızda iyi niyetli ve başarı odaklı oyuncuları seçtiğimizi görüyoruz. Oyuncularımızın tümünün bireysel hedefleri var. Bu hedeflerin olması, takımında çıtasını yükseltecek ve daha yukarılara taşıyacak. Önümüzde 8 haftalık yoğun tempolu bir dönemimiz olacak. Mücadele edip, savaşıp, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u hak ettiği Sultanlar Ligi'ne çıkaracağız" diye konuştu.

(ÖND-Y)



31.07.2017 13:45:01 TSI

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