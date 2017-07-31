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Uludağ'da bilimsel festival



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Gökyüzü tutkunlarını Uludağ'da bir araya getiren 'ASTROFEST 2017', renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek maksadıyla kurduğu Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin (BTM) gökyüzü tutkunlarını Uludağ'da buluşturduğu ASTROFEST 2017 sona erdi. Bu yıl 3.'sü düzenlenen ve 3 gün boyunca gökyüzü tutkunlarını Uludağ'da buluşturan festival ilgi gördü. NASA, TÜBİTAK, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Ulrecht Üniversitesi gibi bilim dünyasına yön veren kuruluşlardan gelen, alanında uzman onlarca profesyonelin sunumlarıyla destek verdiği festivalin ikinci gününde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Astronomi Uzmanı Dr. Bülent Yaşarsoy, astronomide yeni keşifleri anlattı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Hüdaverdi'nin 'Uzay Çöplüğü' sunumu ilgi görürken, 'Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı' ödülünün sahibi Fizik Yüksek Mühendisi Yazar Taşkın Tuna, 'Uzayın Fiziki Özellikleri' sunumu ile bilinmeyen sonsuzluğa pencere araladı. Son konferansı ise Suriyeli kozmonot Muhammed Ahmet Faris verdi. 'Uzay: Sonsuzluğun Hikâyesi' sunumuyla katılımcıları uzay yolculuğuna ilişkin bilgilendiren Faris, uzayda geçirdiği 7 gün, 23 saat 8 dakikayı en ince ayrıntılarıyla bilimseverlerle paylaştı. 'Sovyetler Birliği Kahramanı' ve 'Lenin Nişanı'na layık görülen, Hafız Esad'ın elinden 'Suriye Kahramanı' nişanı alan ve ülkesinde çıkan savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Faris, katılımcılar tarafından soru yağmuruna tutuldu.

Altepe'den plaket

Vokalemun grubu konser verirken, ASTROFEST 2017'yi takip eden bilimseverler, festivalin son gününde de TRT'de yayınlanan 'Doğadaki İnsan' programının yapımcısı, Doğa Bilimci Serdar Kılıç ile Uludağ'ı keşfe çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kılıç'a plaket verdi. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin mobil planetaryumunu da inceleyen Başkan Altepe, Bursa'nın bilim toplumu olması yolunda örnek çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

(MŞ)



31.07.2017 13:45:17 TSI

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