İzmit Belediyesi'nde kiralama ve satış ihaleleri yapıldı
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Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nde yapılan kiralama ve satış ihalesinde 7 yer kiralanırken 2 yerin de satışı yapıldı.
İzmit Belediyesi'nde Emine Zeybek Başkanlığındaki Belediye Encümeni'nde gerçekleşen ihalede 7 yer kiralanırken 2 yerin de satışı yapıldı. Ömerağa Mahallesi'ndeki çay ocağı aylığı 470 TL olmak üzere kiralanırken 3 yıllık kira bedeli peşin ödenecek. Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Sokak'taki açık otopark ise aylığı 4 bin 560 TL olmak üzere 3 yıllığına kiralanırken 1 yıllık kira bedelinin peşin olacağı kaydedildi. Modern Hayvan Pazarı'ndaki 20 metrekarelik adaklık yeri aylığı 500 TL'den birer yıllığı peşin olmak kaydıyla 3 yıllığına kiralandı. Ayazma Bayındır Sokak'taki teknik alt yapı alanı aylığı 4 bin 167 TL'ye 3 yıllığı peşin olarak kiralanırken, Tavşantepe TOKİ konutlarındaki teknik alt yapı alanı aylığı 4 bin 167 TL'ye 3 yıllığı peşin olmak şartıyla kiralandı. Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki oto yıkama yeri aylığı 3 bin 100 TL'ye 3 yıllığına kiralanırken 3 yıllık kira bedelinin peşin olacağı açıklandı. Gündoğdu Mahallesi'ndeki kreş alanı da 3 yıllık kira bedeli peşin olmak kaydıyla aylığı bin 600 TL'ye özel bir firma tarafından kiralandı.
Belediye Encümeni'nde Arızlı'da bulunan 2 adet konut alanının da satışı yapıldı. 281 metrekarelik alan 156 bin TL'ye, 411 metrekarelik konut alanı da 226 bin 100 TL'ye satıldı.
(MG-GY-Y)
31.07.2017 13:45:31 TSI
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