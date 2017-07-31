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Düzce'de korkuluklar yenileniyor



DÜZCE (İHA) - Düzce belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan anıt ve havuzların korkulukları yenileniyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan anıt, havuz ve yaya geçitlerindeki korkulukların yenilenmesi yapılacak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, anıt, havuz ve yaya geçitlerinde bulunan birçok korkuluğun deforme olduğu bunların tamamının değiştirileceği bildirildi.

(TT-GY-Y)



31.07.2017 13:47:30 TSI

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