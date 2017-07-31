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1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi yakalandı



KARS (İHA) - Kars'ta geçtiğimiz günlerde bir işyerinde, bir kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinde yaralandığı olayın şüphelisi yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıkamada, "04.07.2017 günü saat:22.55 sıralarında ilimiz Karadağ Mahallesi Ardahan Yolu Üzerinde faaliyette bulunan bir işletme içerisinde ve önünde meydana gelen Ateşli Silahla Öldürme ve Yaralama olayında toplamda 4 şahıs yaralanmış, yaralılardan 1 erkek şahıs Kars Harakani Devlet Hastanesinde tedavi görmekte iken hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak yapılan araştırmalarda olaya karıştığı tespit edilen 18 şüpheli erkek şahıs yakalanmış, yakalan şahıslardan 1 erkek şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır" denildi.

Cinayet olayının şüphelisinin yakalandığının belirtildiği açıklamada, "Meydana gelen Cinayet olayının şüphelisi olarak tespit edilen ve firari durumda olan 1 şüpheli erkek şahsın, yapılan araştırmalar sonucunda Ardahan Yolu üzerinde saklandığı tespit edilmiş ve gece saat 02:00 sıralarında düzenlenen operasyon neticesinde şahıs 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli şahıs yapılan adli işlemlerin ardından Kars Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecek olup; Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

(IÇ-AA-Y)



31.07.2017 13:53:56 TSI

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