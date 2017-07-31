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Atay Uslu, yol çalışmalarını inceledi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:56
Atay Uslu, yol çalışmalarını inceledi
Atay Uslu, yol çalışmalarını inceledi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike-Elmalı bölünmüş yol çalışmalarını inceledi.
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, TBMM'nin ara vermesi ile birlikte seçim bölgesi olan Antalya'da yayla ziyaretlerine devam ediyor. Yaz sıcakları ile birlikte vatandaşlarında uğrak yeri olan Finike'nin Arif Mahallesini ziyaret eden Atay Uslu mahalle sakinleri ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Arif Mahallesinde kurulan halkın kendi bahçelerinde ürettikleri taze sebze ve meyvelerin bulunduğu pazarı ziyaret eden Uslu, pazarın vazgeçilmezi kaynamış mısırın tadına baktı, ikram edilen meyvelerden yedi.
Arif Mahallesini ziyaretin ardından Finike-Elmalı bölünmüş yol çalışmalarını inceleyen Atay Uslu, ardından aydınlatma çalışmaları tamamlanan Finike'nin Elmalı giriş-çıkışında incelemelerde bulundu. Atay Uslu, "Akdeniz Kavşağı'ndan Yuvalı-Zengeder yol ayrımına kadar olan Finike'nin Elmalı giriş-çıkışı, 'uzun ömürlü, ışığı verimli, gücü tasarruflu kullanan modern armatürlerden oluşan sistemle' aydınlatıldı. Işıl Işıl bir Yayla Bulvarı ortaya çıktı. Yeni yol aydınlatmamız Finikemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

31.07.2017 13:58:03 TSI
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