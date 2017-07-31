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15 Temmuz'un sembol isminden Başkan Memiş'e ziyaret

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:58
15 Temmuz'un sembol isminden Başkan Memiş'e ziyaret
15 Temmuz'un sembol isminden Başkan Memiş'e ziyaret

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe girişimine karşı yapılan şanlı direnişin sembol isimlerinden Şerife Bacı Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş şanlı 15 Temmuz direnişinin sembol isimlerinden Şerife Bacı'yı Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Şerife Bacı ise Bayburt'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Başkan Memiş'e çalışmalarında başarılar diledi.
(YY-AA-Y)

31.07.2017 13:59:30 TSI
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