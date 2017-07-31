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2017-2018 Yılı Amatör Futbol Sezonu Kars'ta sıkıntılı başladı

- Soyunma odaları ve eksiklikler giderilmediği takdirde TFF yetkilileri müsabakaların oynanmasına izin vermeyecek



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - 2017-2018 Yılı Amatör Futbol Sezonu Kars'ta sıkıntılı başladı. Stadyumu olmayan tek şehir unvanını elinde bulunduran Kars'ta Halitpaşa Semt Sahası'nda da soyunma odası olmaması TFF yetkililerini harekete geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin 11 Ağustos 2017 tarihinde yapacağı inceleme öncesinde soyunma odası eksiklikleri, saha ya giriş ve çıkışlardaki noksanlıkların tamamlanması halinde Halitpaşa Semt Sahası'nda müsabaka oynanmasına müsaade edecekleri öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kars Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Burhan Taş, "Kars'ta Federasyonumuza üye toplam 16 Amatör takımın mücadele etmesi gereken sezonda normalde stadı olmayan tek il olmamıza karşın elimizde bulunan ve tek semt sahası olan Halitpaşa sentetik sahasında soyunma odalarının bu yılda yapılamaması sebebiyle Amatör ligleri oynatamama durumuna gelmiş durumdayız. Sporcularımızın soyunma odası olmaması sebebiyle sağlıksız bir ortamda spor yapmalarını kendilerinden beklememizde doğru değildir" dedi.

Konuyla ilgili olarak konuştuğumuz yetkililerden soyunma odalarını yapacak olan firmanın iflas ettiği ve işi bıraktığı söylenmektedir kaba inşaatı bitmiş olan soyunma odalarının ince işçiliği inanıyorum ki ilimiz idarecilerinin katkılarıyla kısa bir sürede bitirilip sezona yetiştirilebilir kanaatindeyim. Öyle afaki rakamlara gerek kalmaksızın ilimiz imkanlarıyla bu sorun giderilebileceğine inadığını ifade eden Taş, 2017-2018 Amatör Futbol Sezonunda İlimizin de aralarında bulunduğu ve ilimizi Kars36 sporun temsil edeceği Bölgesel Amatör Ligi toplam da 160 takımın katılımıyla önümüzdeki günlerde başlayacak ayrıca Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları da ilimizde oynanacak ancak ne yazıktır ki, bu müsabakaları oynatabileceğimiz semt sahası olmasına rağmen söz konusu sahada soyunma odaları bulunmamaktadır. Konteyner içerisinde soyunma yapılmasına TFF ve müsabaka hakemleri müsaade etmemektedir. TFF yetkilileri ile yaptığımız inceleme sonucunda 11 Ağustos Tarihine kadar soyunma odası eksikliklerinin ve saha ya giriş ve çıkışlardaki noksanlıkların tamamlanması halinde bu sahada müsabaka oynanmasına müsaade edeceklerini belirttiler" diye konuştu.

Aslında bu sorun aşılmayacak boyutta değildir Sayın Valimizin talimatları ve destekleriyle bu sorun çözülecektir diyen Taş, "Bu konuda yetkililerimizin konuya duyarlı olacaklarına inancımız tamdır. Aksi taktirde Amatör ligi oluşturamayacağız ve ilimizde Amatör Futbol Ligi olmayacak duruma gelmiştir.3 yıldır sabırla beklediğimiz ve çözümün beklediğimiz sahadaki sorunların çözüme kavuşturulması Spor camiası olarak yetkililerden arz ve talebimizdir. Bizler kocaman bir aileyiz gençlerimize sağlıklı bir ortamda spor yaptırmak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hepimizin ortak görevidir düşüncesiyle sorunlarımıza el atılmasını sabırsızlıkla beklemekteyiz" şeklinde konuştu.

(IÇ-Y)



31.07.2017 13:59:48 TSI

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