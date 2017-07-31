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Niğde Belediyesinden, Niğde'ye yakışır hal kompleksi



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi, bölgenin en modern hal komplekslerinden birini şehre kazandırıyor. Sosyal tesis, idari bina ve 8 blok halinde Hıdırlık Mevki'nde inşa edilecek olan Hal Kompleksi çalışmalarında belirli bir aşamaya gelindi.

Niğde Belediyesi şuanda Köy Garajı'nda hizmet veren ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen yaş sebze ve meyve halini şehre daha iyi hizmet verecek olan modern bir komplekse taşıyor. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan ve yaş sebze ve meyve ticaretinin daha sağlıklı koşullarda yapılması için Hıdırlık Mevki'nde Niğde'ye yakışan, sosyal alanlarla donatılmış modern bir hal kompleksi inşa ediliyor. Hıdırlık Mevki'nde 57 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilecek Yeni Hal Kompleksi 8 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşacak. Sosyal tesis, idari bina, 8 bloktan oluşan ve modern yapıda inşa edilen komplekste her biri 153 metrekareden oluşan 48 adet işyeri bulunacak. İşyerlerinin içinde dinlenme odaları, lavabo, duş ve yazıhaneler yer alacak. İşyerlerinin ön girişleri seksiyonel, arka girişleri ise raylı kapıdan oluşacak ve bu sayede nakliye araçları çok rahat bir şekilde giriş -çıkış yapabilecek. Yeni Hal Kompleksi'nde araç parkı konusunda sorun yaşanmaması için 76 araçlık açık otopark bulunacak ve otoparkın yanı sıra 2 adet de sosyal alan yer alacak.



"Her şey esnafımız için"

Proje tamamlandığında hal esnafının beğenisini kazanacağını söyleyen Başkan Akdoğan, Yeni Hal Kompleksi'nin sebze ve meyve sektörü esnafının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip olduğunu vurguladı. Akdoğan, "Yeni Hal Kompleksinde çalışmalarımız devam ediyor. Hal kompleksimiz içerisinde sosyal donatı alanlarına ayrı bir önem vererek, tesisi kullanan herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar oluşturduk. Herşey esnafımız için, kompleksimizde esnafımızın ihtiyaçlarını göz önüne aldık. İnşallah projemiz tamamlandığında bölgenin önemli hal komplekslerinden biri olacak. Kompleksimiz esnafımıza ve şehrimize şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

(MB-YE-TB-Y



31.07.2017 14:07:51 TSI

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