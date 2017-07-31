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2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu sona erdi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:07
2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu sona erdi
2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu sona erdi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen '2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu'nda erkeklerde Rusya, kadınlarda ise Almanya şampiyon oldu.
Mersin Marina'daki sahada ve Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona, 21 ülkeden 48 takımda toplam 96 sporcu katıldı.
Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı organizasyonun erkekler finalinde Rusya ve Norveç karşı karşıya geldi. Rus takımında mücadele eden Igor Velichko ve Maxim Sivolap ikilisi, Norveçli Lars Tveit Retterholt ve Daniel Bergerud ikilisini 2-0 yenerek şampiyonluğa uzandı. Norveç ise Sırbistan'ı 2-0 yenerek ikinciliği elde ederken, Sırbistan da Estonya'yı 2-1 mağlup etti ve üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Almanya takımından Katharina Schillerwein ve Cinja Tillmann ikilisi, Belçikalı rakipleri Liesbeth Mouha ve Katrien Gielen'e fileyi dar etti. İyi koordine olan ikili, Belçika takımını 2-0 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı. Belçika, rakibi Rusya'yı 2-0 mağlup ederek ikinci olurken, Ukrayna'da Rusya'yı 2-0 mağlup ederek üçüncü oldu.
Ödüller törenle sahiplerini buldu
Final maçları sonucunda şampiyonluğu elde Rusya takımına ödülü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından verildi.
Organizasyonun Mersin'e hareketlilik kattığını belirten Kocamaz, "Final maçları gerçekten yürekleri hoplattı. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve sporculara teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda daha büyük katılımlarla, daha büyük organizasyonların gerçekleşmesini şimdiden temenni ediyorum. Tabi bu işi sadece yerel yönetimin yapması önemli değil, Mersin'in sahiplenmesi gerekiyor. Sponsorların, iş adamlarının sahiplenmesi gerekiyor. Halk tabiriyle söylendiği gibi, pilava dökülen yağ ziyan olmaz" dedi.
(HSK-Y)

31.07.2017 14:08:40 TSI
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