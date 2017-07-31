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Bahaddin Gazi Anma ve Dede Yaylası Şenlikleri yapıldı



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - 1994 yılında kutlanmaya başlayan ve bu yıl 23. sü düzenlenen Karabük'ün manevi kurucusu Bahaddin Gazi'yi anma etkinlikleri kapsamında Dede Yaylasında şenlik düzenlendi.

Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı ile Karabük Belediye'sinin ortaklaşa düzenlediği şenliğe Vali Kemal Çeber, Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vakıf yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve Kur-an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan şenliklerde Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hasan Küçük tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Vakıf Üyesi Kemal Özdemir vakıf faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Şenlik, konuşmaların ardından vatandaşlara geleneksel pilav ikramı yapıldı.

(ÇU-YE-Y)



31.07.2017 14:09:07 TSI

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