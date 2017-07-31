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Tük Sağlık Sen taleplerini anlattı

- Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Feymi Türemiş:

- "Bizler hakça bir paylaşım, adil bir gelir dağılımı istiyoruz"

- "2018 yılı için en düşük memur maaşına toplam 738,36 TL, 2019 yılı için en düşük memur maaşına toplam 779,84 TL zam talep ediyoruz"



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Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Feymi Türemiş sendika olarak 2018 ve 2019 yıllarını içeren toplu sözleşme görüşmeleri için gerekçeli taleplerini hazırladıklarını ve 2018 yılı için en düşük memur maaşına toplam 738,36 TL, 2019 yılı için de en düşük memur maaşına da 779,84 TL zam talepleri olduğunu belirtti.

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Feymi Türemiş 1 Ağustos'ta başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde sendika olarak hazırladıkları taleplerini gerekçeleriyle birlikte açıkladı. Türemiş, "Türk Sağlık-Sen olarak taleplerimizin tamamını bilimsel ve ekonomik gerekçelere dayandırıyoruz. Bugüne kadar dayanağı olmayan, toplumsal geçerliliği bulunmayan hiçbir talebi toplumumuzun gündemine taşımadık. Bu taleplerimizi açıklamadan önce belirtmek istediğimiz bir konu var ki, Türkiye'de özellikle memur, sendikacılığının temelini teşkil etmektedir. Toplu sözleşme ve grev hakkı yalnızca iş hayatı ile ilgili bir olgu olmanın ötesinde, insan hakkı olarak tanımlanmıştır. Türk Sağlık-Sen olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en önemli talebimiz, kamu görevlilerinin hakkı olan toplu sözleşmenin, grev ile birlikte kullanılabilmesi yönündedir." dedi.



Sendikanın talepleri

Türk Sağlık-Sen olarak 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili olarak çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Türemiş zam taleplerini şöyle sıraladı: "2018 yılı için ocak ayından geçerli olmak üzere seyyanen net 150 TL, ilk 6 ay için yüzde 10+ ikinci 6 ay için 10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam, 2019 yılı için ise yine ocak ayından itibaren seyyanen net 150 TL ve yüzde 8+ yüzde 8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı talep ediyoruz. Mali haklara ilişkin olarak gündeme getireceğimiz artış tekliflerimiz, 2018 yılının bütününde en düşük dereceli memur maaşı için 738,36 TL, ortalama memur maaşı için ise 920,35 TL zam anlamına geliyor. 2019 yılı için de en düşük memur maaşına 779,78 TL, ortalama memur maaşına ise 965,24 TL zam istiyoruz."



"Adil bir gelir dağılımı istiyoruz"

Sendika olarak taleplerini 10 ayrı kategoride 123 madde olarak değerlendirdiklerini söyleyen Türemiş, "10 kategori de 123 maddelik talebimiz vardır. Bizler hakça bir paylaşım, adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Kısaca genel bir değerlendirme yaparsak, özetlemeye çalıştığımız taleplerimizin karşılanması, memurlarımızın yıllardır biriken sorunlarının çözülmesi için büyük bir adım olacaktır. Taleplerimiz, geçerli temellere dayanan, son derece makul ve karşılanabilir bir şekilde hazırlanmıştır. Tüm kamu çalışanlarının beklentilerine cevap vermesi umuduyla, toplu pazarlık sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

(SC-Y)



31.07.2017 14:09:34 TSI

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