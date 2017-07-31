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Başkan Bahçeci Evcil Hayvan Parkı alanında inceleme yaptı



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Evcil Hayvan Parkı alanında incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehirlilerin yakın zamanda evcil hayvan parkı ve piknik alanına kavuşacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, açıklamasında, "Evcil Hayvan Parkı ve Piknik Alanında son hazırlıklar yapılıyor, açılışa hazır hale geldi. Büyük kuş bahçemiz bitti. İnşallah Kırşehir'imiz muhteşem bir esere daha kavuşacak, önemli bir dinlenme ve piknik alanını şehrimize kazandırdık" dedi.

Projeyle kentte ilk kez içerisinde onlarca kuşu barındıran bir kuş bahçesinin olacağını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Güzler alanının doğal yapısına müdahale edilmeden tasarladığımız projeyle konforlu bir piknik alanı, seyir terasları, basketbol sahası, oyun grupları, kafeterya, köprüler, idari binalar, büfeler, satış birimleri ve çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için planladığımız evcil hayvan parkı ve eğitim alanları yer alıyor. İçerisinde onlarca çeşit kuşun bir arada yaşayacağı bir kuş bahçesi de mevcut. İster kalabalık gruplar halinde, ister aileler halinde, piknik yapabilecek" diye konuştu.

(EÖ-TB-Y



31.07.2017 14:10:07 TSI

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