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Simav'ın bin 450 rakımlı Kestel köyünde, yüksek aromalı sarımsak üretiliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gıda Terım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 2016 yılında 70 dekar alana dikilmek üzere başlatılan sarımsak üretimi, bu yıl 250 dekara ulaştı. Yaklaşık 300 ton sarımsak hasat edilen Kestel köyündeki üreticiler alıcı bekliyor.

Simav İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Tokdemir, Yüksek rakımlı Kestel köyünde üretilen sarımsakların tüketici tarafından tercih edildiğini belirtti. Tokdemir " Simav'a 35 kilometre uzaklıkta bulunan, bin 450 metre yükseklikteki Kestel köyünde üretilen sarımsakların yüksek kalitede olduğuınu tespit ettik. Sofralarımızda tüketilen sarımsak aynı zamanda turşu yapımında, sucuk ve pastırma imalatı ile ilaç sanayisi gbi sektörlerde de kullanıldığından, Kestel köyünde yetişen yüksek aromalı sarımsak tercih ediliyor. Üreticilerimize hayırlı kazançlar dilerim " dedi.

Simav'ın Kestel köyündeki sarımsak üreticileri bu yıl 300 ton sarımsak hasadı yaptıklarını, gelecek yıl bu üretimin en az iki katına çıkabileceğini söylediler. (MEİ-EFE)



31.07.2017 14:10:58 TSI

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