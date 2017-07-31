Geleceğin yüzücüleri Manisa'da yetişiyor
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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor'lu yüzücüler, Bursa'da düzenlenen 11-12 Yaş Gelişim Projesi final müsabakalarına katıldı. Müsabakalara 7 sporcuyla katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5 altın 2 gümüş madalya ile Manisa'ya döndü.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, tüm branşlarda bir bir başarı elde ediyor. 27-30 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen 11-12 Yaş Gelişim Projesi final müsabakalarına Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme branşından 7 sporcu katıldı. Kendi en iyi zamanlarını yaparak, gelecek adına umut veren sporcular, Manisa'ya 5 altın ve 2 gümüş madalya ile döndü. Tamamı alt yapı sporcularından oluşan yüzme şubesinin elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Şıktaşlı, "27-30 Temmuz tarihlerinde Bursa ilinde yapılan 11-12 Yaş Gelişim Projesi final müsabakalarında, Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzücülerimiz geçmeleri gereken A barajlarını geçerek 7 sporcuyla toplamda 5 altın ve 2 gümüş madalya toplamıştır. Yüzücülerimiz yarışmalarında kendi en iyi zamanlarını yaparak 2016-2017 sezonunu verimli bir şekilde kapatmıştır. Emeği geçen herkese teşekkürler" diye konuştu.
(ÖND-Y)
31.07.2017 14:11:02 TSI
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