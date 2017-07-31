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DİKA Batman'da toplandı



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Temmuz Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı.

DİKA toplantısına ev sahipliği yapan Batman Valisi Ahmet Deniz, toplantı öncesi yaptığı açış konuşmasında kalkınma ajansının birer yatırım ofisi gibi çalıştığını, istediklerinin de zaten ajansın bir yatırım ofisi gibi çalışması olduğunu söyledi. Vali Deniz, "Kalkınma ajansları ulusal kalkınma stratejileri politikaları çerçevesinde yerel dinamiklerin harekete geçirildiği, yerel politikaların üretildiği, bölgeler arası kalkınmışlık düzeyinin asgariye indirilmesi çerçevesinde yoğun çabası ve gayretleri olan ajanslarımız kurulduğu günden bu yana çok güzel başarılı hizmetlerde bulundu Türkiye genelinde. Kalkınma ajanslarımız gerçekten birer yatırım ofisi gibi çalışıyor. Bizim istediğimiz de zaten oydu. Kalkınma ajanslarımız birer yatırım ofisi olsunlar. Sanayicimiz, yatırımcımız geldiği zaman oraya başvursunlar, onların işini takip etsinler, bürokrasi olmasın. Çünkü bölgemizin TRC3 dediğimiz 4 ilimizin de en önemli problemi işsizliktir ve oda yüzde 28'lerde. Cazibe merkezleri kapsamında da en azında bürokrasi azalarak güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Her şeyin başı huzur. Huzurun olduğu yerde yatırım da oluyor, girişimcilikte oluyor. Onun da göstergesi cazibe merkezleri kapsamında bölgedeki illerimizde çok ciddi bir yatırımcı talebi var. Bize düşen de vatandaşlara ve huzura sahip çıkmaktır" dedi.

Toplantıya, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve DİKA uzmanları katıldı.

(OA-MP-Y)



31.07.2017 14:11:57 TSI

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