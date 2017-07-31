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Amed Sportif'de 3. etap başladı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:11
Amed Sportif'de 3. etap başladı

DİYARBAKIR (İHA) - DİYARBAKIR (İHA) TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin üçüncü etap hazırlık kampı Kocaeli Kartepe'de başladı. 12 Ağustos'ta sona erecek bu kamp döneminde Amed Sportif Faaliyetler, bol bol hazırlık maçı yapacak.
2 Ağustos'ta İstanbulspor ve 5 Ağustos'ta Kırklarelispor birer hazırlık maçı yapacak olan Amed Sportif Faaliyetler, bu maçlarda eksiklerini görecek. 8 ve 12 Ağustos'ta rakip bulması halinde birer hazırlık maçı daha yapacak olan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, 3 günlük iznin ardından 15 Ağustos'ta Diyarbakır'da toplanacak. Diyarbakır temsilcisi Talaytepe Tesislerinde yapacağı idmanla Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıklarına başlayacak.
(MÇ-MP-Y)

31.07.2017 14:13:18 TSI
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