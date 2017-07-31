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Büyükşehir'den Çameli'ye otobüs terminali



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli otogar projesine başlıyor.

Denizli'nin büyükşehir olmasıyla birlikte kent genelinde yatırımlarına başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilçelere de ihtiyaçlarına yönelik modern tesisler kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Sarayköy'e otogar kazandırmasının ardından kısa süre önce de Honaz'da otobüs terminali projesi başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, benzer projeye Çameli'nde imza atıyor. Toplamda 550 metrekare kapalı alana inşa edilecek olan Çameli İlçe Otobüs Terminali'nde 4 adet bilet satış ofisi, yolcu bekleme alanı, kafeterya, mescit, teras ve kahvehane yer alacak. Tesis tamamlandığında Çameli İlçe Otobüs Terminali bölgeye hizmet veren modern bir tesis olacak.



"Çameli, modern bir tesise daha kavuşuyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Büyükşehir demek büyük hizmetler demek" diyerek, vermiş oldukları tüm sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi. Çameli'nde vatandaşların modern bir otobüs terminali istediğini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Biz de vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getiriyoruz. Çameli, modern bir tesise daha kavuşuyor" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



31.07.2017 14:14:51 TSI

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