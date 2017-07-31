Mudanyalılar adalar vapurunda coştu
(Fotoğraflı)
Levent Kaya
BURSA (İHA) - Yazla beraber Marmara Denizi ve kıyılarını gezen adalar vapuru, Mudanyalı vatandaşları hem gezdiriyor, hem de eğlendiriyor.
Geçen hafta kalkan vapurda şarkılar seslendiren sanatçılar, adalara gezmek için giden vatandaşları yolculuk sırasında coşturdu. Ailelerin ve çocukların severek katıldığı diğer faaliyetlerde de yolcular keyifli dakikalar geçirdi. Saatlerce süren yolculuğu keyifli hale getiren ada yolcuları, söylenen şarkılara eşlik ederken, temiz deniz havasının tadını çıkardı.
(İDR-MŞ)
31.07.2017 14:17:13 TSI
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