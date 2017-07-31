YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mudanyalılar adalar vapurunda coştu

Mudanyalılar adalar vapurunda coştu



(Fotoğraflı)



Levent Kaya

BURSA (İHA) - Yazla beraber Marmara Denizi ve kıyılarını gezen adalar vapuru, Mudanyalı vatandaşları hem gezdiriyor, hem de eğlendiriyor.

Geçen hafta kalkan vapurda şarkılar seslendiren sanatçılar, adalara gezmek için giden vatandaşları yolculuk sırasında coşturdu. Ailelerin ve çocukların severek katıldığı diğer faaliyetlerde de yolcular keyifli dakikalar geçirdi. Saatlerce süren yolculuğu keyifli hale getiren ada yolcuları, söylenen şarkılara eşlik ederken, temiz deniz havasının tadını çıkardı.

(İDR-MŞ)



31.07.2017 14:17:13 TSI

NNNN

