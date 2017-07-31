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Başkan Çelik: "Kayseri belediyecilik tarihinin en yoğun günleri yaşanıyor"

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:15
Başkan Çelik: "Kayseri belediyecilik tarihinin en yoğun günleri yaşanıyor"
Başkan Çelik: "Kayseri belediyecilik tarihinin en yoğun günleri yaşanıyor"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bugüne kadar görülmemiş bir yoğunlukla çalıştıklarını belirterek yaptıkları ihale sayısının 168'e ulaştığını söyledi. Başkan Çelik, bu ihalelerin toplam bedelinin 360 milyon TL'yi geçtiğini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kent merkezi ve ilçelerde alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan çevre yatırımlarına kadar şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştıracak pek çok projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.
Bugüne kadar toplam değeri 360 milyon TL'yi geçen 168 ihale yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, 2017 yatırım yılının büyük çaplı ihalelerinin yapılmaya devam ettiğini kaydetti. 147 yıllık belediyecilik tarihinde görülmemiş bir yoğunlukla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Projeler üretiyoruz, temeller atıyoruz, açılılar yapıyoruz. Pek çok projemizi de tören yapmadan temelini atarak tamamlıyor ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde çok önemli projelerin ihalelerini yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl her alanda ve şehrimizin her bölgesinde yatırım yapan bir büyükşehir var. Bu çalışmalarımızı tamamladığımızda hemşehrilerimiz her anlamda çok daha konforlu bir şehirde yaşamanın keyfini çıkaracaklar" diye konuştu.
(TB-Y

31.07.2017 14:17:34 TSI
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