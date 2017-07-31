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Okullarda yenileme çalışmaları hız kesmiyor



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, yenileme ve güzelleştirme çalışmaları yapılmakta olan okullardan Edremit Körfez Anadolu Lisesini ziyaret ederek,yerinde incelemelerde bulundu.

Öğrencilerin daha sağlıklı ve çağdaş ortamlarda eğitim-öğretim görebilmesi için çalışmalar yürüten Körfez Anadolu Lisesi; okul bahçesinde, sınıflarda, kantinde ve okulun bir çok köşesinde yenileme ve güzelleştirme çalışmalarını hayırsever vatandaşların da sponsorluğunda son hızla devam ediyor.

Okulun Resim ve Müzik Atölyelerinin çizim ve yapımını; Mimar Haldun Sümerkan üstlenirken,oldukça eski bir görüntüye sahip olan okul kantini, lavabo ve tuvaletler Ahmet-Mustafa Ergit tarafından modern bir görüntüye kavuşturuldu. Edremit Belediyesi ve Okul Aile Birliği 'nin ortak yürüttükleri çalışmalar ile okulun bahçesi öğrencilerin sportif aktivitelerini daha rahat sürdürebilecekleri bir ortama dönüştürüldü. Okulun dış cephe boya çalışmalarının ise yakın zamanda yapılması planlanmakta.

Edremit ilçesinde diğer okullarda çalışmalar aralıksız sürüyor.

(EME)



31.07.2017 14:23:19 TSI

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