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Başkan Ertuğrul'un mutlu günü



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Eflani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, oğlu Işıl'ı kendi kıydığı nikahı ile yeni bir yaşama uğurladı.

Şerif - İbrahim Ertuğrul çiftinin oğlu Işıl ile Saliha - Osman Yılmaz çiftinin kızı Gül, Eflani Belediyesi Barış Efe parkında gerçekleştirilen nikah töreniyle dünya evine girdiler.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, nikah öncesinde yaptığı konuşmada, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

Yıllardır bir çok çiftin nikahını kıydığını belirten Başkan Ertuğrul, "Kendi oğlumun nikahını da Belediye Başkanı olarak kıymanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal ile ilçe Kaymakamı Seyfullah Ordueri ve işadamı Şefik Dizdar'ın şahitliğini yaptığı nikahta genç çiftlere evlilik cüzdanını Milletvekili Mehmet Ali Şahin verdi.

Oldukça kalabalık bir tören ile dünya evine giren Işın ve Gül Ertuğrul çiftinin nikah töreni müzikli eğlencenin ardından son buldu.

(ÇU-YE-Y)



31.07.2017 14:25:03 TSI

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