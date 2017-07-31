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Aydın'ın Haziran ayı ihracatı arttı, ithalatı azaldı

- Aydın'da Haziran ayı ihracatı 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 15,5 arttı, ithalat yüzde 13 azaldı



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Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın'ın 2017 yılı Haziran ayı ihracatının 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 15,5 arttığını, ithalatının ise yüzde 13 azaldığını belirtti.



AYSO Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada; "Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 9,1 azalarak 6 milyar 11 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Haziran ayında yüzde 66,1 iken, 2017 Haziran ayında yüzde 68,7'ye yükseldi. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 4,12 artarak 148 milyar 398 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 4,36 artarak 207 milyar 283 milyon dolar olmuştur. Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 5,5 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 35,1 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 28,2 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 31,2 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Haziran ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,9 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 40,4 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 35,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 10,6'dır" dedi.



Aydın'ın Haziran ayı ihracat ve ithalat rakamları hakkında da bilgiler veren Şahin, "İlimizde 2017 yılı Haziran ayı ihracatı 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 15,5 artarak 60 milyon 298 bin 138 dolar, ithalat yüzde 13 azalarak 19 milyon 467 bin 525 dolar olarak gerçekleşti. İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 633 milyon 42 bin 69 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617 milyon 678 bin 628 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 2,49 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271 milyon 681 bin 923 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 245 milyon 585 bin 535 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 9,61 azaldığı görülmektedir. Haziran ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,18'ini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 41,37'sini orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 28,15'ini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 30,29'unu düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 0,14'ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 40,36'sını orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 42,82'sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 16,67'sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur" şeklinde konuştu.



İtalya ilk sırada

Şahin, Aydın'dan 2017 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke ve sektörlerle ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: "İlk sırada İtalya 5 milyon 574 bin 284 dolar, ikinci sırada İspanya 4 milyon 371 bin 937 dolar, üçüncü sırada Çek Cumhuriyeti 3 milyon 267 bin 397 dolar, dördüncü sırada ABD 3 milyon 125 bin 6 dolar ve beşinci sırada Almanya 2 milyon 984 bin 781 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 4 farklı serbest bölge olmak üzere, 98 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Sektörel olarak Haziran ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 18 milyon 949 bin 403 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11 milyon 439 bin 840 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 8 milyon 392 bin 884 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6 milyon 694 bin 645 dolar ve beşinci sırada ise Tekstil ürünleri 3 milyon 473 bin 492 dolar ile yer almaktadır"

(MB-Y)



31.07.2017 14:25:30 TSI

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